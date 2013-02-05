71 سمن در گلستان فعال شده اند/ برپایی تور گردشگری جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی بابایی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در معاونت امور جوانان استان افزود: این سمن ها در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی، علمی، پژوهشی، حجاب و عفاف فعالیت می کند.

وی از سمن ها به عنوان بازوان معاونت امور جوانان یاد کرد و گفت: متاسفانه به رغم قابلیت هایی که سازمانهای مردم نهاد دارند، در روستاها این طرح دیده نشده است.

فعالیت سمن تنها در سه روستا

وی عنوان کرد: در حال حاضر با تلاش مجموعه، سمن ها در سه روستای استان فعالیت دارند که توسعه آن در سایر روستا از جمله برنامه هاست.

بابایی اجرای طرح های فرهنگی برای جوانان را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: در این زمینه اعزام گروههای راهیان نور از مهمترین برنامه هاست که در این بخش سال گذشته 200 نفر به مناطق عملیاتی اعزام شدند و امسال نیز 200 نفر به این مناطق اعزام می شوند.

برپایی تورهای گردشگری و هویتی

معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان بیان داشت: برپایی تورهای گردشگری و هویتی، بازدید از طرح هایی که منجر به افزایش هویت ملی و غرور مل یو خودباوری می شود از دیگر برنامه هاست.

بابایی گفت: در این زمینه بازدید جوانان از مناطقی مانند عسلویه و طرح هایی که به دست متخصصان و جوانان احداث شد، از جمله برنامه هاست.

وی اظهار داشت: معاونت امور جوانان سیاستگذار و ناظر و امور جوانان بوده و 13 موضوع شامل، هویت، مسکن، خودباوری، اعتقادی، آسیبهای اجتماعی، ازدواج، آموزش خانواده و ... در ستاد ساماندهی امور جوانان در دستور کار است.

وی صدور مجوز برای راه اندازی مراکز مشاوره قبل و بعد از ازدواج را از دیگر طرح ها بیان کرد و گفت: تاکنون سه مرکز در سطح استان دایر شده است.