سلامتی از نعمتهای مجهول جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر از آبادان، حجت الاسلام والمسلمین علی ابراهیمی پور پیش از ظهر سه شنبه در دیدار مسئولان دانشکده علوم پزشکی آبادان با وی در محل دفتر امامت جمعه آبادان گفت: مردم در بیشتر مواقع قدر سلامتی را نمی دانند.

وی افزود: سلامتی وامنیت دو نعمت بزرگ و ارزنده زندگی است که خداوند محبوب به همه ما ارزانی داشته است، تا زمانی که از ان بهره مندیم اهمیت و قدرآنها را نداریم.



حجت الاسلام والمسلمین ابراهیمی پور اظهار کرد: نگاه دین مبین اسلام به مقوله سلامتی نگاهی دقیق و ریزبینانه بوده و توجه ویژه‌ای در این خصوص وجود دارد.



امام جمعه آبادان با اشاره وظیفه مسئولان دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: امید می رود تا تمام سعی و تلاش خود را به کار بسته تا مردم منطقه با دغدغه کمتری پیگیر مسائل درمانی خود باشند.



در این دیدار گزارشی از آخرین وضعیت بهداشتی موجود در شهرستان آبادان و نیروهای شاغل در سطح دانشکده توسط رئیس دانشکده و قائم مقام وی ارائه شد.









