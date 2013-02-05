بصیرت و ولایتمداری عامل اصلی تداوم انقلاب/ فتنه های دشمن با حضور مردم دفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد حسین رجبی ظهر سه شنبه در گردهمایی حلقه های تربیتی شجره‌ طیبه صالحین به جایگاه بسیار حساس بسیج در نشان دادن چهره نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در راستای جذب جوانان و نوجوانان به سمت الگوهای سازنده مبتنی بر هویت اسلامی ـ ایرانی، بسیج مسئولیتی سنگین دارد.

وی وجود جوانان با اراده و قوی را عاملی مهم در راستای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی خواند و بیان کرد: برای اداره کشور و تحقق آرمان های انقلابی به نسل جوان با اراده و معتقد نیاز است که رهنمودهای رهبری را با جان و دل سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان افزود: مقابله با استکبار، قیام در مقابل انحرافات، مبارزه علمی و عملی و تعلیم و تربیت جوانان در راستای پاسداری از اصول و اهداف انقلاب و نظام از وظایف مهم بسیج به شمار می آید.

رجبی با تاکید بر اینکه برای جاودانگی انقلاب نیاز به وجود الگوهایی است، ادامه داد: از این الگوهای برتر در ایران اسلامی در گذشته امام خمینی (ره) و در حال حاضر مقام معظم رهبری است.

وی به مسائل اخیر در کشور اشاره کرد و یادآور شد: از بدو انقلاب تاکنون فتنه های زیادی از جانب بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است که با تیز‌بینی و واقع بینی مردم و بصیرت به وجود آمده در جامعه در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب، همه این توطئه ها ناکام مانده‌ است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان گفت: مردم ایران اسلامی با شناخت، تیز بینی، ایمان قوی، بصیرت و استفاده از شاخص رهبری و ولایت فقیه توانستند در برابر استکبار و فتنه گران بیاستند و مشت محکمی را بر دهان یاوه گویان بزنند.

رجبی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: دستاویز محکم ملت ایران و استفاده همیشگی آنها از امام (ره) و رهبری موجب تداوم راه انقلاب شد.

وی وجود رهبری را عاملی مهم در برابر فتنه گران خواند و اظهار داشت: مقام معظم رهبری با احاطه و اشرافیت به موضوع توانست کشتی انقلاب را هدایت کند و عظمت آن را به جهانیان بنمایاند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان ادامه داد: مدیریت صحیح، ایستادگی مقاومت و اقتدار ایران اسلامی موجب سرافرازی ملت شد تا جایی که مردم ملل دیگر آرزو می کردند جز این کشور باشند.

رجبی یادآور شد: اکنون مسلمانان در کشورهای اسلامی، ایران را الگو و سرمشق خود قرار داده و رهبر معظم انقلاب را ولی امر خود می دانند و این نشانه روشنی از مقبولیت انقلاب و نظام اسلامی در جهان است.

وی در پایان سخنان خود بسیجیان بیجار را یکی از بهترین و فعال ترین نیروها در استان معرفی ‌کرد و بیان کرد: فراگیر ‌بودن بسیج از اهداف مهم ترسیم شده برای تقویت این نهاد مردمی است و انتظار از اعضای بسیج این است که با حضور در همه صحنه ها در خدمت آرمان های انقلاب و نظام باشند.