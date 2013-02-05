به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دهنوی ظهرسه شنبه در جلسه گفتمان دینی با محوریت عفاف و حجاب در دبیرستان دخترانه فجر نهاوند گفت: دشمنان با تبلیغات، سرمایه‌گذاری و ایجاد برنامه‌های مختلف از جمله ماهواره‌ها به دنبال تخریب انقلاب و کشاندن جوانان به ناهنجاری‌ها هستند که در این زمینه مقوله حجاب و عفاف را در بین آنان نشانه رفته‌اند.

دهنوی بهترین سبک زندگی در جامعه راالگو گرفتن از سیره ائمه اطهار (ع) خواند و افزود: امروز جوانان باید مراقب هر نوع ترفند و توطئه دشمنان باشند.

وی افزود: اسلام برای حجاب جایگاه عزتمندی قائل است چرا که حجاب به بانوان جوامع اسلامی مصونیت می‌بخشد و بنیاد خانواده را مستحکم می سازد.

کارشناس امور خانواده صدا و سیما عنوان کرد: حجاب برای بانوانی که به صورت پویا و شکوفا در عرصه های علمی، اجتماعی، سازندگی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت می کنند به هیچ وجه محدودیت ایجاد نمی کند بلکه تعالی اجتماعی رادر پی دارد.

حسین دهنوی با اشاره به راهبردهای مهارتهای زندگی اظهار داشت: عطوفت، صداقت، شکیبایی، گذشت و ایثار رمز دستیابی به خوشبختی ودوام خانوادگی است.

وی گفت: آموزه ها و تعالیم اسلامی بهترین راهبرد برای تامین سلامت خانواده هاست.