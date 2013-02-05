هشت طرح عمرانی و خدماتی در تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین روز از دهه مبارک فجر در مرسامی با حضور احمد عجم استاندار قزوین، علی اکبریان فرماندار تاکستان و جمعی از مسئولان محلی پروژه گازرسانی به روستای کندر از توابع تاکستان آغاز شد.

این طرح با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و 100 میلیون تومان اجرا شده و با افتتاح آن 322 خانوار ساکن در این روستا از تسهیلات گاز برخوردار شدند.

همچنین شعبه بانک انصار در زمینی به مساحت 220 مترمربع با یک میلیارد و500 میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

کلنگ ساخت هتل ورزش تاکستان هم با حضور استاندار قزوین به زمین زده شد.

این هتل در زمینی به مساحت یک هزار و 500 مترمربع در سه طبقه ساخته می شود و برای احداث آن 80 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

احمد عجم همچنین در ادامه سفر یک روزه به تاکستان در شهر اسفرورین نیز چند طرح عمرانی را افتتاح کرد.

کارخانه آسفالت و کارخانه ماسه شویی اسفرورین با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون تومان، مخزن سه هزار مترمکعبی اداره آب و فاضلاب این شهر با 55 میلیون تومان اعتبار، پرده برداری از ضریح مطهر آقا سید علی با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان از دیگر طرحهای افتتاح شده در تاکستان است.

همچنین ساختمان جدیدبخشداری ضیاء آباد با حضور امام جمعه و مسئولان محلی افتتاح شد.

این ساختمان در زمینی به مساحت سه هزار مترمربع و زیربنای 300 مترمربع ساخته شده و مجهز به سیستم های گرمایشی و سرمایشی و بخشهای اداری است.

150 میلیون تومان اعتبارات ساخت این بخشداری از محل اعتبارات استانی تامین شده است.