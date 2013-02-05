مجلس مقابل تصمیمات بدون تدبیر خواهد ایستاد

سید حسین دهدشتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه با افزایش قیمت بنزین تا سقف فوب خلیج فارس مخالفت خواهیم کرد، گفت: اگر نرخ بنزین بر اساس فوب خلیج فارس تعیین شود با توجه به شرایط فعلی فشار مضاعت برای مردم است.

‌دهدشتی در واکنش به افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه ها تا حدود دو هزار تومان گفت:‌ در حالی که دولت در نظر دارد قیمت سوخت در فاز دوم به قیمت فوب خلیج فارس برسد، اما با توجه به تبعاتی که قطعا در پی‌خواهد داشت این میزان برای مجلس و کمیسیون انرژی قابل قبول نیست.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: هنوز سناریویی به طور رسمی برای تعیین قیمت نرخ حامل های انرژی تعیین نشده و توافق ضمنی در این خصوص صورت نگرفته است.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دولت موضوعاتی در خصوص قیمت حامل های انرژی مد نظر دارد که برای مجلس قابل قبول نیست.



دبیر کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در حالی که دولت در نظر دارد قیمت سوخت در فاز دوم به قیمت فوب برسد و فاز دوم به صورت کامل اجرا شود، اما با توجه به تبعاتی که قطعا در پی خواهد داشت این میزان برای مجلس و کمیسیون انرژی قابل قبول نیست.



دهدشتی ضمن اعلام اینکه متاسفانه تمهیداتی که توسط دولت باید برای فاز اول هدفمندی در نظر گفته شد،‌ عملیاتی نشده است، افزود: در صورتی که دولت بخواهد فاز دوم را با چند برابر کردن قیمت ها اجرا کند قطعا برای جامعه مشکل ایجاد می کند.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی اضافه کرد:‌ در ماه های پایانی دولت و در این شرایط افزایش قیمت سوخت را اصلا به صلاح نمی دانیم.



نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی درباره نظر مجلس برای افزایش حداکثری قیمت بنزین در فاز دوم ضمن اعلام اینکه بر سر موضوع افزایش قیمت سوخت باید بحث های کارشناسی صورت گیرد، گفت: فاز دوم هدفمندی یارانه ها باید اجرا شود اما اختلاف بین مجلس و دولت درباره نحوه اجرای قانون، شیب قیمتی و افزایش تدریجی قیمت ها است که وجود دارد؛ البته همه این موضوعات منوط به اجرای مصوبات قبلی در کنار اجرای فاز دوم که مهمترین آن توجه به تولید است، خواهد بود.



وی تصریح کرد:‌ اگر قرار باشد قیمت حامل های انرژی افزایش یابد اما بخش تولید نادیده گرفته شود که متاسفانه تاکنون به همین شکل بوده، باعث ورشکستگی بخش های تولیدی می شود.



دهدشتی ضمن اعلام اینکه هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها این بود که بخش تولید رونق یابد و بتواند با رقابت افزایش بهره وری داشته باشد، افزود: در غیر این صورت هدفمندی یارانه ها بیهوده خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه بعید می دانم برای قیمت دو هزار تومانی قیمت بنزین برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها توافق شود، گفت: البته اینکه این قیمت برای خودروهای لوکس در نظر گرفته شود تا حدی قابل قبول است اما در نظر گرفتن این قیمت برای تمامی اقشار جامعه آثار مخرب آن متوجه دهک های آسیب پذیر می شود.



دهدشتی اظهار کرد: درباره قیمت جدید باید بحث شود اما افزایش دوبرابری و بیش از آن اصلا معقول نیست و مجلس با این میزان افزایش قیمت مخالف است.



دبیر کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه در چند سال آخیر تصمیمات دولت متاسفانه بدنه کارشناسی قوی ندارد، عنوان کرد: این تصمیمات یک نوع بی اعتمادی را برای مجلس ایجاد کرده است.



دهدشتی اضافه کرد: اگر ما مطمئن بودیم دولت با یک مقدمه کارشناسی و دقت خاصی فاز دوم را انجام می دهد قابل اعتماد تر بود اما به دلیل این که تصمیمات چند سال اخیر توسط دولت شتابزده بود طبیعتا مجلس مقابل این تصمیمات بدون تدبیر خواهد ایستاد مگر اینکه همه تمهیدات توسط دولت دیده شود.



وی تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها گام بزرگی است و به نظر می رسد اجرای آن در چندماه پایانی دولت منطقی و معقول نیست و اجرای فاز دوم را باید به دولت آینده واگذار کرد.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: تورمی که در حال حاضر در جامعه ایجاد شده است بخش عظیمی از جامعه را تحت فشار قرار داده و همچنان که مقام معظم رهبری فرمودند باید کاری کنیم که توجه خاصی به مردم شود تا از چند ماه پایانی سال به سلامت عبور کنند.