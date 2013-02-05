65 پروژه برای رفع نقاط کور تلفن همراه در لرستان اجرا می شود

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رفع نقاط کور تلفن همراه در استان لرستان 65 پروژه جدید تعریف شده که از این تعداد 10 پروژه تا کنون راه اندازی شده است.
وی بیان داشت: با راه اندازی این تعداد پروژه کیفیت آنتن دهی تلفن همراه در لرستان افزایش و نقاط کور نیز برطرف می شوند.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 130 هزار مشترک تلفن همراه در لرستان وجود دارد افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان لرستان 65 درصد است.
قبادیان بیان داشت: در حال حاضر دو اقدام اساسی نوسازی شبکه تلفن همراه و همچنین نصب سیستم جدید تلفن همراه در استان لرستان در حال انجام است.
