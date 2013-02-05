۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۵

قبادیان در گفتگو با مهر:

65 پروژه برای رفع نقاط کور تلفن همراه در لرستان اجرا می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان از در دست اجرا بودن 65 پروژه برای رفع نقاط کور تلفن همراه در این استان خبر داد.

مسیب قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رفع نقاط کور تلفن همراه در استان لرستان 65 پروژه جدید تعریف شده که از این تعداد 10 پروژه تا کنون راه اندازی شده است.

وی بیان داشت: با راه اندازی این تعداد پروژه کیفیت آنتن دهی تلفن همراه در لرستان افزایش و نقاط کور نیز برطرف می شوند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر یک میلیون و 130 هزار مشترک تلفن همراه در لرستان وجود دارد افزود: ضریب نفوذ تلفن همراه در استان لرستان 65 درصد است.

قبادیان بیان داشت: در حال حاضر دو اقدام اساسی نوسازی شبکه تلفن همراه و همچنین نصب سیستم جدید تلفن همراه در استان لرستان در حال انجام است.

