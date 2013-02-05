سلیمی نمین به 91 روز حبس محکوم شد

علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از صحبت های عباس سلیمی نمین علیه مشایی با توجه به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی را علیه عباس سلیمی نمین به اتهام افترا و نشر اکاذیب مطرح کرد.

وی افزود: پس از رسیدگی به این شکایت در شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت قاضی پرونده ، متهم را به 91 روز حبس محکوم کرد که این رای در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض می باشد.

وکیل مشایی در پایان تاکید کرد: طی دو سال اخیر برخی افراد تهمت ها و مطالب کذبی را علیه اسفندیار رحیم مشایی مطرح کردند اما حالا که زمان اثبات آن رسیده است می بینیم هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ندارند.