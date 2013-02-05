  1. جامعه
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

با شکایت مشایی؛

سلیمی نمین به 91 روز حبس محکوم شد

سلیمی نمین به 91 روز حبس محکوم شد

وکیل اسفندیار مشایی از محکومیت عباس سلیمی نمین به 91 روز حبس خبر داد.

علی اصغر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از صحبت های عباس سلیمی نمین علیه مشایی با توجه به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی را علیه عباس سلیمی نمین به اتهام افترا و نشر اکاذیب مطرح کرد.

وی افزود: پس از رسیدگی به این شکایت در شعبه 1059 دادگاه کارکنان دولت قاضی پرونده ، متهم را به 91 روز حبس محکوم کرد که این رای در دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض می باشد.

وکیل مشایی در پایان تاکید کرد: طی دو سال اخیر برخی افراد تهمت ها و مطالب کذبی را علیه اسفندیار رحیم مشایی مطرح کردند اما حالا که زمان اثبات آن رسیده است می بینیم هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن ندارند.

کد مطلب 1809607

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