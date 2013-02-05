  1. اقتصاد
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۲۰

گمرک اعلام کرد:

بهبود تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 2012

بهبود تراز بازرگانی خارجی ایران در سال 2012

گمرک ایران اعلام کرد: کسری تراز بازرگانی خارجی ایران بدون نفت و گاز در دوازه ماهه 2012 بیش از 7 میلیارد و 458 میلیون دلار نسبت به سال 2011 بهبود یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: کسری تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و میعانات گازی) در دوازه ماهه سال 2012 بیش از 7 میلیارد و 458 میلیون دلار نسبت به سال 2011 بهبود یافت.

دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرگ، اعلام کرد: در سال گذشته میلادی 68 میلیون و 992 هزار تن کالا به ارزش 34 میلیارد و 38 میلیون دلار از کشور خارج و 41 میلیون و 589 هزار تن کالا به ارزش 56 میلیارد و 998 میلیون دلار وارد کشور شد.

براساس این گزارش، کالاهای صادرشده در سال 2012 به لحاظ وزن 9.5 درصد و از حیث ارزش 8.3  درصد نسبت به سال 2011 رشد داشت و در بخش واردات کالاها از نظر وزنی 9.77 درصد رشد و از لحاظ ارزش 6.44 درصد کاهش یافت.

به موجب گزارش گمرک از میان 194 کشور طرف معامله در این مدت، تراز بازرگانی ایران با 98 کشور مثبت و با 96 کشور دیگر به نفع طرف مقابل بود. همچنین مبادلات بازرگانی ایران با عراق با اختصاص 42.45 درصد از سهم تراز مثبت بازرگانی، بیشترین سود را برای کشورمان به همراه داشته و امارات متحده عربی نیز با اختصاص 22.36 درصد از سهم تراز منفی بازرگانی بیشترین سود را از تجارت با کشورمان به دست آورده است.

این گزارش حاکی است: عراق، افغانستان، هند، ترکمنستان و پاکستان 5 کشور طرف معامله با بیشترین تراز تجاری مثبت و امارات متحده عربی، جمهوری کره، سوئیس، ترکیه و چین 5 کشور با بیشترین تراز تجاری منفی طی دوازده ماهه سال 2012 بودند.

کد مطلب 1809610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها