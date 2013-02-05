جلسه شورای مشاوران جوان آبفای جنوب شرقی استان تهران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست صبح سه شنبه با حضور مشاوران جوان وزیر نیرو، شرکت مهندسی آبفای کشور، آبفای استان تهران و همچنین مشاوران جوان شرکتهای تحت پوشش برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران در ابتدای این جلسه ضمن تبریک فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر، اظهار داشت: شناسایی جوانان فعال و مبتکر در سطح شرکت مهندسی آبفای کشور و وزارت نیرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

منصور جنتی در ادامه با بیان این مطلب که شرکت آبفای جنوب شرقی سعی در بهره گیری از پتانسیل و تفکر جوانان خلاق و متخصص در راستای اهداف سازمانی را دارد، افزود: امید است در آینده بتوانیم با تشکیل اتاق فکر در سطح شرکت از این نیروهای مستعد استفاده کنیم و شرکت را به سوی خلاقیت و پویایی سوق دهیم.

مشاور وزیر نیرو نیز در ادامه این نشست با تبریک ایام دهه فجر به بیان فلسفه وجودی و اهم وظایف مشاوران جوان پرداخت و گفت: با تلفیق ابتکار و خلاقیت نیروهای جوان و تجربه و دانش پیشکسوتان می توان به موفقیتهای چشمگیری دست یافت.

مشاوران جوان باید از جوانان دفاع مقدس الگو بگیرند

اکبر صادقی همچنین ضمن تقدیر از مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی و تشکر از برپایی این نشست افزود: مشاوران جوان باید با الگو گرفتن از جوانانی که در دفاع مقدس نقش آفرینی کردند، خود الگویی مناسب برای سایرین باشند.

وی در امور جوانان در ادامه به تهیه بانک اطلاعاتی جوانان اشاره کرد و عنوان داشت: با این اقدام می توان از حد اکثر پتانسیل جوانان بهره جست و ایده و عملکرد آنان را برای افزایش خلاقیت و اثر بخشی سوق داد.

جوانان یک فرصت هستند

همچنین در ادامه جلسه مشاور جوان آبفای کشور طی سخنانی با تبریک فرا رسیدن سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، تصریح کرد: جوانان یک فرصت هستند نه تهدید؛ برای نیل به موفقیت باید از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم که بحمدالله مشاهده می شود که این مهم در آبفای جنوب شرقی به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است.

حمید رضا فضلی اضافه کرد: همه باید با شناسایی جوانان مبتکر و خلاق، شرکت را به سمت نوآوری و خلاقیت رهنمون کنیم و حمایت و پشتیبانی از این جوانان را در برنامه کاری خود قرار دهیم.

مهندس رحیم زاده مشاور جوان آبفای استان تهران در ادامه جلسه هم اندیشی، ضمن اشاره به اهم فعالیتهای انجام شده این گروه در سطح آبفای استان تهران، خواستار فعالیتهای بیشتر آنان و ارائه مستندات به سایت مشاوران جوان آبفای استان تهران شد.

گفتنی است، در پایان این جلسه از سوی مهندس حمیدرضا فضلی مشاور جوان آبفای کشور، شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران به عنوان شرکت پایلوت و در بخش پژوهش و تحقیقات مشاوران جوان پیشنهاد شد.