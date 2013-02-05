23 نقطه مشهد در شب 22 بهمن نور افشانی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد سلطانی ظهر سه شنبه در نشست خبری که به منظور اطلاع رسانی در خصوص برنا مه های چند روز باقی مانده دهه فجر در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مشهد برگزار شد اظهار کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده همزمان با شب 22 بهمن23 نقطه مشهد راس ساعت 21 به صورت همزمان نور افشانی خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: این نور افشانی در22 نقطه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد انجام و در مجتمع فرهنگی و تفریحی کوهسنگی نیز مراسم نور افشانی توسط لشکر 77 پیروز ثامن الائمه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سلطانی با اشاره به مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن 91 بیان کرد: مراسم راهپیمایی 22 بهمن مانند همه ساله با حضور مردم انقلابی و متدین مشهد راس ساعت 9 از میدان شهدا آغاز و بطرف خیابان امام خمینی چهار راه شهید مدرس، خیابان خسروی و اجتماع در صحن جامع رضوی پایان خواهد یافت.

وی افزود: سخنران مراسم حجت الاسلام قاضی عسکر نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی خواهد بود.

رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی اظهار کرد: قرائت قطعنامه و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر نیز از برنامه های است که قبل از پایان مراسم یوم الله 22 بهمن برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام سلطانی با اشاره به برنامه هاب برجسته ستاد دهه فجر خراسان رضوی اظهار کرد: برگزاری همایش ائمه محترم جماعات مساجد و اساتید و فضلای حوزه علمیه استان با عنوان فجر آفرینان انفلاب اسلامی در روز چهارشنبه با سخنرانی آیت الله واعظ طبسی نماینده معظم ولی فقیه و تولیت آستان قدس در محل تالار اماکن متبرکه حرم مطهر را خواهیم داشت.

وی افزود: مراسم عطر افشانی گلزار شهدا در روز پنج شنبه 19 بهمن ماه در کلیه شهرستان ها و بخش های استان و روستاهایی با داشتن یک شهید برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد برگزاری مراسم دهه فجر انقلاب اسلامی از برگزاری نماز شکر در بین نماز مغرب و عشاء شب 22 بهمن ماه خبر داد و اظهار کرد: هدیه ثواب این نماز به روح حضرت امام(رة) و شهدای انقلاب اسلامی تقدیم خواهد شد.