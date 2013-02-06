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۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۰۱

حجت الاسلام معبودی:

توجه به آموزه های دینی عامل مهم در پیروزی انقلاب بود

توجه به آموزه های دینی عامل مهم در پیروزی انقلاب بود

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان آموزه های دینی را عامل مهم در پیروزی انقلاب عنوان کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران تمام نقشه های دولت های استکباری و آمریکا در خصوص استثمار ملت ایران را با شکست مواجه کرد.

حجت الاسلام علی معبودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف مردم در زمان رژیم شاهنشاهی این بود که از دست این رژیم نجات پیدا کنند ولی در این برهه زمانی مردم هیچگونه انتخابی نداشتند.
 
وی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب ایران موفقیتهای مختلفی را در حوزه های مختلف به دست آورد که این موفقیتها و دستاوردها باید اطلاع رسانی شود.
 
نماینده ولی فقیه در سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: نسل جوان از کارها و فعالیت های انجام گرفته در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اطلاع هستند که در این راستا باید رسانه ها بر این امر مهم توجه کنند.
 
حجت الاسلام معبودی تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران با رهبری و مدیریت حضرت امام خمینی (ره) محقق شد که در حال حاضر الگویی برای سایر کشورها است.
 
نماینده ولی فقیه در سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان، نظام  جمهوری اسلامی را کشوری غنی در حوزه معنوی و دینی اعلام کرد و گفت: دشمنان وقتی از این امر مهم ناامید شدند به تحریم در حوزه های مختلف به خصوص تحریم در حوزه اقتصادی پرداختند.
 
حجت الاسلام معبوی افزود: دشمنان با تبلیغات مختلف درصدد ایجاد نارضایتی مردم از نظام هستند.
 
وی یادآور شد: رسانه های گروهی نقش به سزایی در تبیین افکار عمومی بر عهده دارند که در این مسیر باید اقدامات موثری در این حوزه در دستور کار قرار گیرد.
 
نماینده ولی فقیه در سپاه انصار المهدی(عج) استان زنجان گفت: وحدت و اطاعت از ولایت فقیه رمز موفقیت ایران است.
کد مطلب 1809627

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