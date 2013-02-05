جشن عبادت 1500 دانش آموز قرچک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن تکلیف و عبادت یکهزار و 500 نفر از دانش آموزان دختر سوم ابتدایی مدارس قرچک پیش از ظهر سه شنبه همزمان با ایام خجسته دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در مصلای نماز جمعه این شهرستان برگزار شد.

در این مراسم معنوی و باشکوه که جمعی از مسئولان آموزش و پرورش و ادارات شهرستان قرچک نیز حضور داشتند.

همچنین دانش آموزان با اجرای برنامه های متنوع قرآنی و فرهنگی و قرائت سوگند نامه و اجرای نمایش و... رسیدن به سن تکلیف را جشن گرفته و به درگاه الهی شکرگزاری کردند.

حجت الاسلام پیش سرایان از اعضای ستاد نماز جمعه و حجت الاسلام شیخ سعید نازپرور از کارشناسان مذهبی شهرستان در این مراسم طی سخنانی دانش آموزان را نسبت به انجام فریضه نماز و حجاب و عفاف تشویق کرده و دانش آموزان را با آداب و رفتار اسلامی و احکام عملی نماز آشنا کردند.

رئیس آموزش و پرورش قرچک در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: یکی ازمهم ترین برکات پیروزی انقلاب اسلامی گسترش معنویت و اخلاق در جامعه اسلامی و برپایی فرائض دینی در بین جوانان است.

دختر مسلمان باید واجبات دین را انجام دهد

هوشنگ کولیوند با اشاره به توجه ویژه اداره آموزش و پرورش قرچک به اولویت داشتن برنامه نماز، قرآن وعترت در مدارس افزود: دختر مسلمان باید واجبات دین را انجام دهد و در زندگی امانتدار، مهرورز و راستگو باشد.

وی اظهار داشت: دختر مسلمان که به سن تکلیف رسیده است باید در میان اقوام خود مواظب افراد نامحرم باشد و هیچگاه حجاب وعفت خود را کنار نگذارد.

رئیس آموزش و پرورش قرچک ادامه داد: برگزاری مراسم سنت حسنه جشن تکلیف دختران از نظر ترویج سنتهای اسلامی ومعنوی حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه در مراسم جشن تکلیف دانش ‌آموزان و خانواده ‌ها با احکام شرعی و مباحث تکلیف آشنا می ‌شوند.