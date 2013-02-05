  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

برزگر اعلام کرد:

110 خانوار روستایی آمل از آب سالم بهداشتی بهره مند شدند

110 خانوار روستایی آمل از آب سالم بهداشتی بهره مند شدند

آمل - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی مازندران گفت: 110 خانوار روستایی شهرستان آمل در دهه فجر امسال از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پنج پروژه آبرسانی روستایی آمل با اشاره به بهره مندی بیش از 110 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی گفت: برای بهره برداری از این پنج پروژه آبرسانی روستایی بیش از 25 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا، چهار دهنه چشمه بهسازی و مخازنی به حجم 230 متر مکعب احداث شد.

وی افزود: به مناسبت سی و چهارمین طلیعه پرفروغ انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران چندین پروژه آبرسانی دیگر را در دست افتتاح دارد.

برزگر گفت: به میمنت دهه فجر 5 پروژه آبرسانی روستایی شامل مجتمع آبرسانی کفا و کلری، آبرسانی پلریه، آبرسانی شهید آباد، آبرسانی نمار و تامین آب لاسم با صرف اعتباری بر بالغ بر شش هزار و 700 میلیون ریال افتتاح شد.

شهرستان آمل بالغ بر 400 هزار نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 1809635

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید