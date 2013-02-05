110 خانوار روستایی آمل از آب سالم بهداشتی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برزگر ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح پنج پروژه آبرسانی روستایی آمل با اشاره به بهره مندی بیش از 110 خانوار روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی گفت: برای بهره برداری از این پنج پروژه آبرسانی روستایی بیش از 25 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع اجرا، چهار دهنه چشمه بهسازی و مخازنی به حجم 230 متر مکعب احداث شد.

وی افزود: به مناسبت سی و چهارمین طلیعه پرفروغ انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران چندین پروژه آبرسانی دیگر را در دست افتتاح دارد.

برزگر گفت: به میمنت دهه فجر 5 پروژه آبرسانی روستایی شامل مجتمع آبرسانی کفا و کلری، آبرسانی پلریه، آبرسانی شهید آباد، آبرسانی نمار و تامین آب لاسم با صرف اعتباری بر بالغ بر شش هزار و 700 میلیون ریال افتتاح شد.

شهرستان آمل بالغ بر 400 هزار نفر جمعیت دارد.