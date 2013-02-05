به گزارش خبرگزاری مهر، محمود محمودزاده ضمن گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار کرد: در دهه فجر امسال 80 پروژه عمرانی، راهسازی و راهداری به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: احداث و بهسازی 120 کیلومتر بزرگراه، احداث باند دوم بزرگراه، راه اصلی، فرعی همچنین احداث و بهسازی 226 کیلومتر راه روستایی از مهمترین پروژه‌های راهسازی در استان اصفهان است.

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در ادامه تاکید کرد: در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی این اداره کل احداث و ساماندهی شش دستگاه پل و تقاطع، نصب سامانه سرعت‌سنج و نظارت ترافیکی و 3 طرح عمرانی شامل طرح توسعه و عمران شهر کرکوند، بیمارستان 24 تختخوابی دهاقان، احداث ساختمان آموزش و پرورش شهرستان گلپایگان را افتتاح کرد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری بیش از 40 هزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح و بهره‌برداری است، ادامه داد: 15000 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، 13هزار واحد در شهرهای جدید، 12هزار و 393 واحد در شهرهای زیر 25هزار نفر تحویل متقاضیان خواهد شد.

محمودزاده اعتبار هزینه شده در بخش راهسازی، راهداری و عمرانی را 388 میلیارد 454 میلیون ریال ذکر کرد.

