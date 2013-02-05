  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

زارع به مهر خبر داد:

افزایش آلودگی هوا در قم

افزایش آلودگی هوا در قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان قم از افزایش آلودگی هوا در این استان طی روزهای آینده خبر داد.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز هوا صاف و غبار آلود است و آلودگی هوا نیز وجود دارد.

وی گفت: در روز چهارشنبه هوا صاف و غبار آلود است اما اواخر روز شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه پنجشنبه نیز هوا کمی تا قسمتی ابری است افزود: در روزچهارشنبه حداقل دما به منهای 2 و پنجشنبه نیز حداق دما به 2 درجه بالای صفر و در روز جمعه نیز حداقل به صفر می‌رسد.

وی بیان کرد: حداکثر دمای امروز 17 درجه بالای صفر و حداکثر دمای چهارشنبه نیز به 18 درجه بالای صفر می‌رسد.

زارع گفت: سمت باد نیز غالبا جنوب غربی و سرعت باد نیز بین 2 تا هفت متر بر ثانیه می‌رسد.

کد مطلب 1809640

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها