افزایش آلودگی هوا در قم

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: امروز هوا صاف و غبار آلود است و آلودگی هوا نیز وجود دارد.



وی گفت: در روز چهارشنبه هوا صاف و غبار آلود است اما اواخر روز شاهد افزایش ابر خواهیم بود.



مدیر کل هواشناسی استان قم با اشاره به اینکه پنجشنبه نیز هوا کمی تا قسمتی ابری است افزود: در روزچهارشنبه حداقل دما به منهای 2 و پنجشنبه نیز حداق دما به 2 درجه بالای صفر و در روز جمعه نیز حداقل به صفر می‌رسد.



وی بیان کرد: حداکثر دمای امروز 17 درجه بالای صفر و حداکثر دمای چهارشنبه نیز به 18 درجه بالای صفر می‌رسد.



زارع گفت: سمت باد نیز غالبا جنوب غربی و سرعت باد نیز بین 2 تا هفت متر بر ثانیه می‌رسد.