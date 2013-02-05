آبرسانی به 400 روستای خراسان جنوبی با تانکر سیار

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر بسکابادی گفت: افزایش 32 درصدی جمعیت روستایی بهره مند از آب سالم و افزایش 28 هزار مشترک آب روستایی از اهم اقدامات انجام شده در طول دولت های نهم و دهم است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم اقدامات ارزنده ای برای آبرسانی به روستاها انجام شده است، ادامه داد: اما به دلیل خشکسالی های پی در پی در حال حاضر 400 روستای استان با تانکر آبرسانی می شود.

وی بیان داشت: در دولت نهم و دهم 183 پروژه آبرسانی روستایی با اعتبار بالغ بر 840 میلیارد ریال در استان به بهره برداری رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی از افتتاح و بهره‌ برداری تعداد 22 پروژه آبرسانی همزمان با دهه مبارک فجر در این استان خبر داد و گفت: به منظور تامین آب مورد نیاز مردم روستایی خراسان جنوبی هر ساله پروژه‌ هایی در سطح استان تعریف و اجرایی می ‌شود و به مناسبت ‌های مختلف از قبیل دهه فجر مورد بهره‌ برداری قرار می‌ گیرد.

بسکابادی از اختصاص اعتباری بیش از هفت میلیارد تومان برای این تعداد پروژه خبر داد و تصریح کرد: این میزان اعتبار هزینه شده از محل اعتبارات استانی تأمین شده است و دو هزار و 262 خانوار روستایی استان از طرح‌ های آبرسانی دهه فجر برخوردار می‌ شوند.

وی یادآور شد: این پروژه ‌ها در 35 روستای خراسان جنوبی اجرایی و مورد بهره برداری قرار می‌ گیرد.