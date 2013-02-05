نیروهای مسلح همواره سرباز ولایت هستند/ پیروزی انقلاب انفجار نور بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر سه شنبه در جشنواره حضرت علی اکبر(ع) فرماندهی انتظامی لرستان با اشاره به اینکه در نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران سرباز به عنوان یک عنصر موثر نقش دارد، اظهار داشت: سرباز در ایران اسلامی به عنوان یک عنصر موثر دارای اندیشه و تفکر بوده و سازمان را به سوی تعالی رفتار سازمانی سوق می دهد.

وی با بیان اینکه امروز سرباز توان فرماندهی است و در تمام صحنه ها مشارکت دارد، یادآور شد: سربازان امروز در زمینه های فناوری، ماموریتهای خشن، آزمایشگاه، بهداری و ... نقش ایفا می کنند.

فرمانده انتظامی استان لرستان با تاکید بر اینکه سرباز توان سازمان است، تصریح کرد: سرباز مشت بسته فرمانده است و باید آن طور که شایسته است از ظرفیتها و استعدادهای او استفاده کرد.

سردار علیزاده با اشاره به اینکه توان عملیاتی سربازان امروز بسیار بالا است، گفت: نوع حرکت و انتخاب مسیر حرکت سربازان باید به دنبال انگشت اشاره ولایت فقیه باشد.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پس از انقلاب نیروهای مسلح کشور همواره سرباز ولایت بوده اند، اظهار داشت: نیروهای مسلح ایران اسلامی 34 سال همگام با ولایت حرکت کرده اند.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: نیروی انتظامی نیز در برخورد با اشرار، گروهکهای تروریستی، جنگ تحمیلی و ... همواره به دنبال تحقق منویات رهبر فرزانه انقلاب بوده است.

سردار علیزاده با تاکید بر اینکه امروز نیز نیروهای مسلح در جبهه های جنگ نرم فعال هستند، یادآور شد: امروز جهان به طرف قدرت هوشمند حرکت می کند و در این حرکت به دنبال ایجاد رخنه در فضای فکری و اعتقادی جوامع است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا و قدرتهای غربی در ایجاد رخنه در اندیشه و اعتقادات مردم ایران موفق نبوده است، گفت: در حکومت جمهوری اسلامی ایران چیزی با عنوان ولایت فقیه، فرهنگ عاشورا، فرهنگ مهدویت و ... وجود دارد که در سایر کشورهای اسلامی وجود ندارد.

سردار علیزاده با بیان اینکه نوع حکومت ایران حکومت ولایی است، تصریح کرد: 34 سال است که حکومت جمهوری اسلامی ایران با ولایت فقیه و قرآن کریم به پیش می رود.

وی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران انفجار نور بود و این امر موجب دستاوردهای فراوانی در عرصه های مختلف برای کشور شد.

