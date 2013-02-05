دو جایگاه سی ان جی در جویبار تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید نیک نژاد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در جویبار پنج جایگاه سی ان جی برای خدمات رسانی به مردم و مسافران تعبیه شده است، اظهار داشت: از این تعداد سه جایگاه ورشویی، شهرداری و شیب ابندان برای خدمات گاز رسانی شهرستان فعال و مابقی تعطیل است.

وی با بیان اینکه دو جایگاه کوهی خیل و موسوی که در محور اصلی و پرتردد قرار دارند، افزود: جایگاه موسوی هفت ماهه پیش به دلایل مختل و با شش بار تغییر کمپرسور و شهرداری کوهی خیل بدلیل عدم گارانتی دستگاهها توسط شرکت مورد قرارداد از چهار ماهه پیش تاکنون تعطیل است.

فرماندار جویبار با اشاره به راه اندازی یازده ماهه جایگاه سی ان جی کوهی خیل تاکید کرد: برای رفع این مشکل تاکنون پیگیری ها و مکاتبات فراوانی برای خدمتگزاری به مردم انجام که متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفت.

وی بیان داشت: عدم رفع تکلیف دو جایگاه در چند ماه گذشته موجب نارضایتی مردم می شود.

جویبار یکی از شهرهای صنعتی کشاورزی مازندران است.