کشته و مجروح شدن سه نفر در حادثه رانندگی اتوبان قم - کاشان

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث 24 ساعت گذشته قم افزود: در حادثه ای که در ساعت هفت بامداد امروز سه شنبه در اتوبان قم - کاشان روی داد بر اثر برخورد 2 دستگاه کامیون با یک دستگاه پژو راننده هر دو کامیون کشته و راننده پژو نیز مجروح شد.



وی ادامه داد: تصادف پژو و سمند در ابتدای جاده قدیم تهران نیز از دیگر حوادث این مدت بود که چهار مجروح در پی داشت.



معاون اورژانس قم از واژگونی یک دستگاه کامیون در محور دلیجان خبر داد و ابراز داشت: این حادثه منجر به فوت در دم آقایی 54 ساله شد.



فراهانی همچنین اظهار داشت: واژگونی پراید در جاده گرمسار نیز سه مجروح و یک فوتی برجای گذاشت.



وی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: برخورد پراید با گاردریل در اتوبان سلفچگان - ساوه نیز سه مجروح داشت.



معاون مرکز حوادث و فوریت های پزشکی قم واژگونی خودروی سواری در جاده قدیم اصفهان را از دیگر حوادث این مدت ذکر کرد و بیان داشت: در این حادثه سه نفر مجروح شدند.