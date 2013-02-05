شش پروژه عمرانی دانشگاه یاسوج افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس دانشگاه یاسوج بعد ازظهر سه شنبه در این آیین گفت: سه طرح عمرانی و آموزشی شامل دانشکده علوم انسانی، مرکز رایانه دانشگاه و سالن اجتماعات 9دی افتتاح شدند.

اردوان ارژنگ تعداد طرح های کلنگ زنی این دانشگاه را نیز سه طرح عنوان کرد و افزود: این طرح ها شامل مجتمع فرهنگی و رفاهی دانشجویان با مساحت یک هزارو 200 مترمربع، ساختمان آموزشی با زیربنای هفت هزارو 200مترمربع و مجموعه یادمان شهدای گمنام است.

وی بیان داشت: با بهره برداری از این طرح ها بیش از15هزار متر مربع به فضاهای آموزشی و فرهنگی دانشگاه یاسوج افزوده می شود.

تمرکز زدایی از مراکز آموزش عالی در تهران

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری نیز در این آیین تمرکززدایی از مراکز آموزش عالی در تهران به سایر استانها و شهرستان را از رویکردهای اصلی این وزارت خانه عنوان کرد.

علی اکبرمتکان گفت: براین اساس در دولتهای نهم و دهم توجه بسیار زیادی به رشد فضاهای آموزشی در مناطق محروم شده است.

وی همچنین توسعه این فضاها در استان کهگیلویه و بویراحمد را در این راستا ارزیابی کرد.