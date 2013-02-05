شهرداری قزوین در ایجاد اشتغال برای زندانیان مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان قزوین ظهر سه شنبه بمنظور توسعه وگسترش طرحهای اشتغالزایی زندانیان با مسعود نصرتی شهردار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان و عضوهیئت اجرای بنیاد تعاون استان دراین نشست اظهارداشت: باید به وضعیت معاش خانواده هر فردی که به هر دلیلی تحمل حبس می کند، رسیدگی شود و در این خصوص بسترسازی اشتغال زندانیان مهمترین حرکت است.

این مسؤل قضایی بیان کرد: بنیاد تعاون زندانیان استان با توسعه چشمگیر در صنایع کشاورزی و دامداری و اشتغال جزء استان‌های موفق کشور است و در حوزه اشتغال زندانیان پیشگام است.

وی گفت: باید همه مسئولان استان تلاش کنند با ایجاد اشتغال زمینه اصلاح و تربیت زندانیان را فراهم کنند همچنین در دین اسلام تأکید فراوانی به حفظ کرامت انسانها شده و زندانیان و خانواده های آنان هم دارای کرامت انسانی هستند.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: عرصه خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی افتخاری بس ارزشمند است و باید از این فرصت برای سالم سازی محیط اجتماعی و اسلامی به بهترین شکل استفاده کنیم.

درادامه حمیدرضا فراست طلب رئیس هیئت اجرایی بنیاد تعاون در این جلسه هدف از نشست مشترک را توسعه طرحهای اشتغالزایی زندانیان مطرح کرد و گفت: یکی از تدابیر اساسی برای رفع مشکل اشتغال زندانیان تصویب واجرای طرح های اشتغالزایی مشترک با بسیاری از نهادها و ارگانها از جمله شهرداری ها است.

وی اظهارداشت: اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اساس فعالیت های بنیاد تعاون است و برای تحقق این هدف مهم تعامل حداکثری با سایر سازمانها ضروری خواهد بود.

مدیرکل زندانهای قزوین و رئیس هیئت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان عنوان کرد: پتانسیل و ظرفیتهای فراوانی در زندانهای استان وجود دارد که همکاری و مشارکت خیرخواهانه سایر نهادها می تواند به کاهش جمعیت کیفری زندانیان منجر شده و با کاهش آمار تکرار جرائم، زندگی سالم تری در بین زندانیان و خانواده های آنها به وجود آید.

فراست طلب افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته در حال حاضر بیش از یکهزار و 600 نفر از زندانیان اشتغال بکار دارند و ضمن آموزش و حرفه آموزی، برای خود و خانواده کسب درآمد می کنند.

وی اضافه کرد: زمانی که زندانی جذب طرحهای شغلی می شود و نیازهای مالی خود و خانواده را تامین می کند، تغییرات شگرفی در درونش ایجاد شده و نه تنها تمایلی برای انجام اعمال بزهکارانه نخواهد داشت بلکه در صدد جبران خسارتها برمی آید.

این مسؤل تصریح کرد: بررسی ها نشان می دهد تامین معیشت خانواده ریشه بسیاری از تکرار جرائم است و کم توجهی به اشتغال و حرفه آموزی زندانیان مشکلات زیادی را برای فرد، خانواده و جامعه به همراه خواهد داشت.

در ادامه مسعود نصرتی شهردار قزوین اظهارداشت: تلاش در جهت پیشگیری از جرم وتکرار آن، منحصراا وظیفه دستگاه قضائی نیست و سایر دستگاهها از جمله شهرداری و سایر نهادهای مدیریت شهری می توانند نقش موثر و سازنده ای را ایفاء کنند.

وی ضمن اعلام همکاری با بنیادتعاون زندانیان استان در پروژه های خدمات شهری اظهارداشت:شهرداری قزوین آمادگی کامل برای واگذاری طرحهای شغلی ازجمله مشاغل فصلی رابرای زندانیان داشته و در چهارچوب قوانین و مقررات مشارکت صد درصدی خواهد داشت.

نصرتی خروجی همه فعالیت‌های مشترک اشتغال و حرفه آموزی زندانیان را دراستان اثربخش دانست وعنوان کرد: زندانی با شرکت در طرحهای شغلی می تواند پس از آزادی نسبت به ادامه فعالیت شغلی خود اقدام کند.

شهردارقزوین درپایان جلسه ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت طرحهای شغلی زندانیان استان افزود: به منظور بهره ‌وری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های هردو نهاد ضروری است همه معاونت های شهرداری، دستگاه قضایی و اداره کل زندانها تعامل بیشتری در این خصوص داشته باشند.