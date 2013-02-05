صبای قم میزبان صدرنشین لیگ برتر فوتبال شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم از بازی های مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های مدعی در گروه‌های هشت گانه در حالی پیگیری خواهد شد که صبای قم در دیداری خانگی از هفته دوازدهم میزبان تیم فوتبال نوجوانان فولاد خوزستان خواهد بود.



دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان صبای قم و فولاد خوزستان عصر پنجشنبه این هفته یعنی نوزدهم بهمن ماه در ورزشگاه تختی قم برگزار خواهد شد و در حالی که شاگردان حامد بختیاری‌زاده در هفته دهم در خانه به تیم ذوب آهن اصفهان باخته‌اند، این بار سعی می کنند از دیگر تیم بالانشین جدول سه امتیاز را بگیرند.



در راه کسب پیروزی در این دیدار داخل خانه، بازیکنان صبای قم بعد از پیروزی بیرون از خانه برابر تیم شهرداری اندیمشک به خودباوری زیادی رسیده است و می خواهد غیبت در بازی رفت برابر فولاد خوزستان را جبران کرده و این بار این تیم را در زمین مسابقه شکست بدهد.



در دیدار رفت دو تیم که قرار بود از هفته ششم نیم فصل نخست بازی های مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور در اهواز برگزار شود، صبای قم به دلیل عدم اطلاع از جابجایی زمان بازی از سوی فدراسیون فوتبال دیر به سمت اهواز حرکت کرد و به همین خاطر ناظر بازی نتیجه را سه بر صفر به سود تیم فولاد خوزستان اعلام کرد.



این موضوع هر چند با اعتراض شدید صبایی‌ها مواجه شد اما گوش هیچ یک از مسئولان مرتبط شنوای اعتراض مدیران باشگاه صبا نبود و نتیجه بازی سه بر صفر به سود تیم فوتبال نوجوانان فولاد خوزستان اعلام شد.



بازی برگشت دو تیم از هفته ششم از دور برگشت لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور قرار است از ساعت 14 روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شود، دیداری که البته در سرنوشت دو تیم در گروه دوم مقدماتی لیگ برتر فوتبال نوجوانان تاثیر ندارد زیرا فولادی ها از هم اکنون به مرحله بعدی رفته اند و صبا نیز از بقای خود در لیگ برتر کاملا مطمئن است.



در این گروه تیم‌های فولاد خوزستان، ذوب آهن اصفهان، صبای قم، استقلال اهواز، شهرداری اندیمشک، صنعت نفت آبادان، نفت و گاز گچساران و شهرداری اندیمشک حضور دارند و سرانجام از بین آنها دو تیم جواز حضور در مرحله نهایی را کسب می‌کند.

