  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

هفته بیست و پنجم/

غیبت بولکو و خلعتبری در دیدار سپاهان مقابل نفت آبادان/ آمادگی مصدومان

غیبت بولکو و خلعتبری در دیدار سپاهان مقابل نفت آبادان/ آمادگی مصدومان

اصفهان – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال سپاهان در دیدار روز جمعه خود مقابل نفت آبادان اروین بولکو و محمدرضا خلعتبری را به همراه ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان که در هفته جاری تمرینات خود را در ورزشگاه فردوس اصفهان پشت سر می‌گذارد، جمعه هفته جاری به مصاف نفت آبادان خواهد رفت و در این بازی دو نفر از بازیکنان خود را در اختیار نخواهد داشت.

سپاهان در این بازی محمدرضا خلعتبری، مهاجم ملی‌پوش و اروین بولکو، هافبک آلبانیایی خود را در اختیار نخواهد داشت.

محمدرضا خلعتبری، ‌مهاجم سپاهان با دریافت کارت زرد در دیدار با فجر سپاسی ۳ اخطاره شد و دیدار آینده تیمش را از دست داد.

همچنین اروین بولکو، هافبک سپاهان که به اردوی تیم ملی آلبانیا دعوت شده، جمعه به ایران می‌رسد و به دلیل اینکه او خیلی دیر به اصفهان می‌رسد، به اردوی سپاهان اضافه نخواهد شد.

سپاهان به جز این دو بازیکن غایب دیگری برای بازی روز جمعه ندارد و علی احمدی و جواهیر سوکای، دو بازیکن مصدوم این تیم به شرایط آرمانی برای حضور در ترکیب سپاهان رسیده‌اند.

دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 روز جمعه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1809664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید