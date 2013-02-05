ساختمان جدید سازمان بازرسی منطقه چهار کشور در همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه روابط عمومی سازمان بازرسی منطقه چهار کشور در حاشیه بهره برداری از این پروژه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در ساختمان قدیم کمبود فضا برای انجام امور اداری مجموعه را با مشکل روبرو کرده بود.

سیدمحمدعلی معصومی با بیان اینکه مکان فعلی برای فعالیت سازمان بازرسی منطقه چهار کشور در همدان اجاره ای است، گفت: این مکان پیش از این در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود.

معصومی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختمان دیگری در منطقه پردیس همدان برای استقرار سازمان بازرسی منطقه چهار کشور در دست احداث است، گفت: ساختمان فعلی در پنج طبقه آماده شده و برای ارائه خدمات رسانی راحت تر به مراجعه کنندگان تهیه شده است.