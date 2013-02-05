نمایشگاه "حمایت از تولید ملی" در ورامین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه "حمایت از تولید ملی" ظهر سه شنبه با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس ستاد دهه فجر شهرستان ورامین در سالن ورزشی 13 رجب افتتاح شد.

در این نمایشگاه که توسط هنرستانهای کاردانش و به همت کمیته دانش آموزی ستاد دهه فجر شهرستان ورامین برگزار شده بود تولیدات دانش آموزان در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

معاون پرورشی آموزش و پرورش ورامین در حاشیه این نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه عنوان این روز از ایام الله دهه فجر "انقلاب اسلامی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی" نمایشگاه "حمایت از تولید ملی" است، نمایشگاه مذکور افتتاح شد و تا پایان وقت اداری شنبه 21 بهمن ماه در سالن 13 رجب واقع در میدان رازی نرسیده به بیمارستان مفتح ورامین پذیرای علاقه مندان است.

محسن فیروزی ادامه داد: کارهای دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای گرافیک، خیاطی، نقاشی، صنعتی و... در این نمایشگاه حضور دارد.

وی عنوان داشت: همچنین در این نمایشگاه تولیدات مربوط به حجاب و عفاف که توسط خود دانش آموزان تولید شده است به علاقه مندان عرضه می شود.