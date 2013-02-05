احداث 47 واحد کارگاهی در شهرکهای صنعتی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحدهای کارگاهی با هدف تسریع در بهره برداری آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که برای استقرار ماشین آلات و فعالیت تولید خود نیاز به فضای زیادی ندارند، ایجاد شدند.

وی افزود: واحدهای کارگاهی در دو طرح 264 و 192 متر مربع در شهرکهای صنعتی، احداث شده و آماده واگذاری به سرمایه گذاران است.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندران تصریح کرد: در مجموع 71 واحد کارگاهی در سطح شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد شده است.



وفایی نژاد گفت: تا قبل از سال 84، تعداد 24 واحد کارگاهی در شهرکهای صنعتی مازندران ایجاد شده در حالی که از سال 84 تاکنون تعداد 47 واحد کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان احداث شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران اظهار داشت: در مقایسه عملکرد ساخت واحدهای کارگاهی در شهرکهای صنعتی، قبل از سال 84 و پس از آن رشد دو برابری ایجاد و ساخت واحدهای کارگاهی در شهرکهای صنعتی استان را شاهد هستیم.

مازندران سه میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد.