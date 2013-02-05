کلنگ کتابخانه مرکزی شهرستان فریدن زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر هادی در سومین جلسه کمیته نهضت مطالعه مفید شهرستان فریدن که در فرمانداری این شهرستان تشکیل شده بود اظهار کرد: برای ساخت این کتابخانه مبلغ 180 میلیون تومان از اعتبارات تملک و دارایی از سوی فرمانداری اختصاص پیدا کرده است.

وی اظهار کرد: با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده برای این کتابخانه، قرار است مراسم کلنگ‌زنی کتابخانه همزمان با دهه فجر انجام شود.

به گفته فرماندار شهرستان فریدن عملیات ساخت این کتابخانه با زیربنای 2100 مترمربع راشهرداری در سه طبقه و هر طبقه حدود 700 مترمربع به عهده دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده طبقه نخست به بهر‌ه‌برداری برسد.

محمدرضا روستایی رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان فریدن نیز در این جلسه، با بیان این‌که اکنون سرانه فضای مطالعه به ازای هر 100 نفر، 5/2 مترمربع است، یادآور شد: این سرانه تا سال 1414 باید به هشت متر برسد و تاسیس و راه‌اندازی این کتابخانه می‌تواند کمبود فضای کتابخانه‌ای را تا حدی جبران کند.

به گزارش مهر، ارزش ملک واگذار شده توسط شهرداری داران به اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان بیش از یک و نیم میلیارد تومان است و اکنون در شهرستان فریدن چهار باب کتابخانه فعالند که دو هزار و 600 نفر در این کتابخانه‌ها عضویت دارند.

