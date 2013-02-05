مسابقات فرهنگی و هنری در ورامین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن فیروزی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مسابقات به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و از اول بهمن ماه شروع شده و تا اول اسفند ماه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: این مسابقات در مجتمع غیرانتفاعی عفاف و مجتمع غیرانتفاعی کوشش و مدرسه راهنمایی منتظرین شاهد و برای هر سه مقطع تحصیلی در حال برگزاری است که نفرات برتر به اداره کل معرفی خواهند شد.

فیروزی ادامه داد: این مسابقات در رشته های کاریکاتور، مشاعره، طراحی با زغال، نقاشی با مداد رنگی و مداد شمعی، نقاشی با آبرنگ، مسابقه خوشنویسی خط نسخ، ثلث، نستعلیق، خط تحریری و ... برگزار می شود.

وی گفت: در بخش معارف اسلامی نیز حدود 14 رشته قرآنی، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و... به رقابت گذاشته شده است.

این مسئول با تأکید بر اهمیت فرهنگ و هنر در دفاع جنگ نرم اضافه کرد: اگر جوانان با فرهنگ و هنر خود را تجهیز کنند و علوم قرآنی و معارف اهل بیت(ع) را فرا بگیرند دشمن در هجوم نرم شکست خواهد خورد.