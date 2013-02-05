  1. بین الملل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۵۶

از سوی داود اوغلو مطرح شد؛

تاکید مجدد ترکیه بر شروط خود برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

وزیر امور خارجه ترکیه با یادآوری شروط کشورش برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اعلام کرد تا زمانی که این شروط محقق نشود، روابط خود را عادی نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد داود اوغلو"، وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگو با "دویچه وله" آلمان این مسئله را که درگیریها و اختلافات در سوریه ریشه مذهبی دارد، رد کرد .

وی در پاسخ به این پرسش که امروز و سه سال بعد از حمله نظامیان اسرائیلی به کشتی مرمره که حامل اقلام کمکی برای نوار غزه بوده و منجر به کشته شدن حدود 9 غیرنظامی ترک شد، مناسبات ترکیه با رژیم صهیونیستی چگونه است، اظهار داشت : ما در این مسئله موضع کاملا آشکاری داریم، اسرائیل غیر نظامیان ترک را در آبهای بین المللی کشته است، تل آویو مسئول این جنایت است.

وی افزود: ما همواره بر سه شرط برای عادی شدن روابط ترکیه- تل آویو تاکید کرده ایم. اول اینکه اسرائیل باید از ترکیه عذرخواهی کند. دوم اینکه باید غرامت این حادثه را پرداخت کرده و سوم باید این اجازه را به ما بدهد که به نوار غزه کمک کنیم. اگر این شرایط برآورده شود راهی برای عادی شدن روابط ما با اسرائیل می تواند وجود داشته باشد.

وزیر امور خارجه ترکیه در ادامه خاطر نشان کرد که این مسئله برای ما قابل تحمل نیست که نیروهای امنیتی یک رژیم، غیر نظامیان ما را بکشند و برای آن عذرخواهی نکنند، گویا که آنها این حق را داشته اند که در آبهای بین المللی کسی را بکشند. ما مناسبات خود را تا زمانی که این شرایط برآورده نشود، عادی نمی کنیم.
 

کد خبر 1809678

