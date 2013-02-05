2هزار سهامدار جدید وارد بورس یزد شدند/ کاهش درآمدهای استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، مرداعلی میر، ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان یزد اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، یک میلیارد و 54 میلیون سهم به ارزش حدود سه هزار و 423 میلیارد ریال در تالار بورس یزد داد و ستد شد.

وی افزود: بیشترین حجم معاملات توسط کارگزاری ایساتیس پویا رقم خورده است و 590 میلیون و 841 هزار سهم به ارزش حدود دو هزار میلیارد ریال به خرید و بقیه به فروش معاملات ناشی از فروش اختصاص داشت.

میر بیان داشت: شاخص کل بورس یزد در 10 ماه گذشته، 11هزار و 600 واحد افزایش داشت است و شاخص کل معاملات در ابتدای سال جاری از 26هزار و 280واحد به 37هزار و 898 واحد در پایان دی ماه سال جاری افزایش یافت.

15 طرح با سرمایه گذاری خارجی در یزد مصوب شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به میزان جذب سرمایه گذاری های خارجی در استان یزد اظهار داشت: امسال 15 طرح با سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده که برای این طرح‌ها 784 میلیون و 904هزار دلار مصوب شد اما حجم سرمایه‌های وارده در این زمینه 22میلیون و 648هزار و 500 دلار بوده است.

میر عنوان کرد: اغلب طرح های مصوب، مربوط به کشورهای هند، ترکیه و کشورهای افریقایی است.

مرادعلی میر، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به درآمدهای استان یزد در 10 ماهه اول سال جاری، حدود سه هزار و 388 میلیارد ریال درآمد از منابع و بخش‌های مختلف در استان یزد وصول و به خزانه دولت واریز شد که 433 میلیون و 190هزار ریال آن مربوط به دی ماه است.

درآمدهای امسال استان یزد نسبت به میزان مصوب کاهش 6 درصدی داشته است

وی مجموع درآمدهای مصوب استان یزد را 434 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: میزان درآمدهای استان نسبت درآمد مصوب، کاهش شش درصدی دارد.

میر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضای ساختمانی دستگاه‌های استان یزد عنوان کرد: در استان یزد در مجموع 41 دستگاه اجرایی استان دارای 923 واحد فضای اداری، مسکونی، تجاری و ... با سه میلیون و 970هزار و 777 مترمربع زیربنا و حدود 23میلیون و 135هزار مترمربع مساحت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رونق خوب اقتصادی استان یزد طی سال‌های اخیر بیان داشت: رونق اقتصادی استان یزد طی سالهای بسیار خوب بوده و درآمد این استان از 400 میلیارد ریال سال 84 به سه هزار میلیارد ریال در سال 91 رسیده است.