3500 خانوار روستایی آزادشهر از گاز طبیعی بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با دهه فجر بهره برداری از طرح گازرسانی 17 روستای آزادشهر بعد از ظهر سه شنبه آغاز شد

همچنین برق‎رسانی به منطقه گردشگری «پاقلعه» و چندین زمین کشاورزی، تآمین کسری آب شهر رامیان و آبرسانی به روستای سرتپه، ساخت خانه‎های بهداشت در اسلام‌آباد، کورنگی، سفیدچشمه، باقرآباد، شرکاء و شش آب، افتتاح سالن ورزشی در تاتارعلیا، مقاوم‎سازی و نوسازی مدرسه در دلند، اجرای آب‎نما و دیوارسازی در چندین رودخانه از جمله خدمات ارائه شده به مردم شهرستان رامیان در دهه مبارک فجر است.

جمشیدی معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان در مراسم افتتاح این طرح ها به ویژگی فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: آرمانخواهی ، استقلال طلبی ، اعتماد به نفس و استکبار ستیزی به همراه مقاومت در برابر مستکبرین از جمله ویژگی های فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی است .

وی افزود: با این فرهنگ سیاسی ملت ایران تاکنون توانستنه با وجود همه دسیسه ها ، توطئه ها و تحریم ها در بخش های مختلف به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یابد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری گلستان خاطر نشان کرد: رونمایی از جنگده قاهر 313 و پرتاب موفقیت آمیز کاوشگر فضایی حامل موجود زنده در دهه مبارک فجر در راستای اعتماد به نفس ملت بزرگ ایران است.