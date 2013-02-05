ورزش نیاز امروز جامعه است/لزوم برنامه ریزی برای سلامت بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، رویا دیوان بیگی صبح سه شنبه در جشنواره فرهنگی و ورزشی عفاف در سخنانی با اشاره به اهمیت سالم بودن تن و جایگاه مهم ورزش در جامعه اسلامی گفت: ورزش نیاز امروز جامعه به ویژه زنان جامعه است.

وی به نقش مهم و تاثیرگذار زنان در جامعه اشاره کرد و افزود: زنان ما در جامعه هم مادران و همسران موفق و هم بازوان اجرایی در محیط کار و جامعه هستند که باید برای سلامت آنها در جامعه برنامه ریزی کرد.

دیوان بیگی در ادامه ورزش را باعث نشاط و شادابی زنان و بالا رفتن روحیه مجاهدت در آنها دانست و اظهارداشت: همه مردم باید جوانان خود را از همان اوان کودکی به ورزش ترغیب کنند.

جشنواره فرهنگی و ورزشی عفاف ویژه بانوان در ششمین روز از دهه مبار ک فجر با حضور تیم های مختلف ورزشی در سالن ورزشی بشری برگزار شد.

در این آیین ورزشکاران زن در رشته های مختلف همچون ایروبیک، وشوو، تکواندو، کاراته، رزمی و رشته های دیگر به اجرای برنامه های نمادین پرداختند.