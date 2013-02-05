به گزارش خبرگزاری مهر، تکواندوکاران قمی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در رقابت تکواندوکاران نوجوان پسر در مسابقات قهرمانی کشور حضور می یابند.



این در حالی است که بیست و سومین دوره رقابتهای قهرمانی کشور در رده سنی نوجوانان به میزبانی خانه تکواندو برگزار می شود و این پیکارها در بخش آقایان با حضور بیش از 300 تکواندو کار نوجوان از سراسر کشور، از امروز سه شنبه هفدهم بهمن ماه به مدت دو روز در خانه تکواندو به انجام می رسد.



براساس برنامه ریزی های صورت گرفته ازسوی مسولان فدراسیون تکواندو، هوگوپوشان اوزان فرد روزسه شنبه هفدهم بهمن و تکواندو کاران اوزان زوج روز چهارشنبه هجدهم بهمن برای کسب عنوان قهرمانی بیست و سومین دوره مسا بقات قهرمانی کشور به رقابت می پردازند.



باقی ماندن سفیر قم در لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور



تیم والیبال سفیر قم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های قهرمانی باشگاه های کشور ماندنی شد تا در فصل آینده نیز در همین رقابت ها به میدان برود.



بعد از کسب مقام ششم مرحله گروهی و در تلاش برای حفظ سهمیه قم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور، تیم سفیر قم در جدال پلی آف به منظور کسب رتبه یازدهم به مصاف تیم والیبال عقاب تهران تیم ششم گروه دوم رفت.



دیدار تیم‌های والیبال سفیر قم و عقاب تهران از مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول والیبال کشور شب گذشته به میزبانی نماینده عقاب تهران برگزار شد که در پایان شاگردان سیدروح الله شفیعی در تیم سفیر قم توانستند میزبان را با اختلاف دو گیم و با حساب سه بر یک شکست بدهند و در سال آینده با قوای بیشتر در این رقابت ها حضور پیدا کنند.



تغییر ساعت بازی صبای قم با میثاق تهران در لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در دیدار خانگی هفته هشتم از دور برگشت بازی های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 18 چهارشنبه به مصاف تیم میثاق تهران می‌رود.



در واقع بر اساس برنامه ریزی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال کشورمان، مصاف صبای قم و میثاق تهران در لیگ برتر فوتسال در حالی برگزار می شود که محمدحسین کوهستانی از تیم صبای قم به دلیل سه اخطاره بودن در این بازی حضور نخواهد داشت.



دیدار تیم های فوتسال صبای قم و میثاق تهران از هفته بیست و یکم بازی های فصل جاری لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور از ساعت 18 عصر چهارشنبه این هفته در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار می شود.

