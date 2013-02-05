پروژه های یزد در ششمین روز دهه فجر/ 7 طرح آبخیزداری و 2 طرح بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح های آبخیزداری استان یزد با اعتبار بالغ بر 12 میلیارد و 100 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
این طرحها شامل سه طرح کنترل سیل در شهرستان های بافق، ابرکوه و اردکان و احداث سد زیرزمینی2 خرانق، احداث پل و دیوار ساحلی و تثبیت بستر رودخانه در شهرستانهای طبس و مهریز است.
هدف از اجرای طرح های آبخیزداری، استفاده بهینه از منابع آب، تغذیه سفرههای زیرزمینی و کنترل و کاهش خسارات سیل اعلام شده است.
طرحهای بهزیستی نیز امروز در شهرستان تفت افتتاح شد.
این طرحها شامل یک مرکز ترک اعتیاد و یک مهد کودک بود که با حضور مدیرکل بهزیستی استان با اعتباری معادل 80 میلیون ریال بهره برداری شد.
