به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، هفته بیست و پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشوراز روز جمعه شروع میشود که در این روز چهار دیدار انجام میگیرد. در مهمترین مسابقه این روز استقلال به مصاف راه آهن میرود که جدال این دو تیم را محسن ترکی قضاوت میکند.
اسامی داوران چهار بازی روز نخست از هفته بیست و پنجم لیگ برتر که جمعه بیستم بهمنماه برگزار میشود، به شرح زیر است:
* تراکتورسازی تبریز - ملوان انزلی بندرانزلی، ساعت 15:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: محسن فریمانی و مهدی الوندی، داور چهارم: جمشید دانش مهر، ناظر: یداله سلیمانی
* فولاد خوزستان - ذوبآهن اصفهان، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز
داور: محسن قهرمانی، کمکها: محمدرضا ابوالفضلی و حمزه سلیمی، داور چهارم: محمدحسین زاهدیفرد، ناظر: جواد تقیپور
* سپاهان اصفهان - صنعت نفت آبادان، ساعت15:30، ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
داور: سیدحسن زرگر، کمکها: بابک داوری و جواد مداح، داور چهارم: بابک وسیله بر، ناظر: حسین عرب براقی
* استقلال تهران - راهآهن تهران، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن ترکی، کمکها: حسن کامرانیفر و حسین طالقانی، داور چهارم: حسن اکرمی، ناظر: حیدر شکور
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