  1. عناوین کل
۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در اسلامشهر

افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در اسلامشهر

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس انقلاب در شهرستان اسلامشهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ظهر امروز نمایشگاه عکس انقلاب با هدف پاسداشت انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره امام راحل (ره) در فرهنگسرای شهید صارمی افتتاح شد.

این نمایشگاه که شامل 35 اثر عکس با موضوع انقلاب، مبارزات و سخنرانی های امام راحل(ره) است، به مدت 10 روز در معرض دید و تماشای عموم علاقمندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه  تا 22 بهمن همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 عصردر فرهنگسرای شهید صارمی به نشانی اسلامشهر، فلکه دوم قائمیه جنب مجتمع مسکونی جوانان پذیرای عموم علاقمندان است.

کد مطلب 1809696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها