افتتاح نمایشگاه عکس انقلاب در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ظهر امروز نمایشگاه عکس انقلاب با هدف پاسداشت انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن یاد و خاطره امام راحل (ره) در فرهنگسرای شهید صارمی افتتاح شد.

این نمایشگاه که شامل 35 اثر عکس با موضوع انقلاب، مبارزات و سخنرانی های امام راحل(ره) است، به مدت 10 روز در معرض دید و تماشای عموم علاقمندان قرار می گیرد.

این نمایشگاه تا 22 بهمن همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 عصردر فرهنگسرای شهید صارمی به نشانی اسلامشهر، فلکه دوم قائمیه جنب مجتمع مسکونی جوانان پذیرای عموم علاقمندان است.