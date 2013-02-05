22 میلیارد ریال برای طرح های مسکن آزادشهر هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح طرهای مسکن شهرستان، از افتتاح 100 واحد مقاوم سازی شده روستایی خبر داد.

وی اظهار داشت: همچنین 50 واحد مسکن مهر انفرادی در سطح شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت شهرستان آزادشهر اجرایی شد.

فرماندار شهرستان آزادشهر نیز در این مراسم با بیان گوشه هایی از فعالیتهای صورت گرفته توسط بنیاد مسکن استان و شهرستان از مجموعه بنیاد مسکن استان و شهرستان تقدیر کرد.

فاضل دهنوی گفت: در مجموع 56 پروژه با اعتبار 163 میلیارد و 870 میلیون ریال در ایام دهه فجر در شهرستان کلنگ زنی و افتتاح می شود.

دهنوی افزود: از این تعداد، 33 پروژه عمرانی با اعتبار 125 میلیارد و 505 میلیون و 16 پروژه اشتغالزایی و تولیدی با اعتبار 34 میلیارد و 799 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: همچننین در این مدت، هفت پروژه عمرانی با اعتبار چهار میلیارد و 21 میلیارد ریا کلنگ زنی می شود.

