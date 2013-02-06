شبکه های برق شهرستان اردل اصلاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ریاحی افزود: همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی با اعتباری بیش از شش میلیارد و 320 میلیون ریال و اجرای پنج پروژه برق رسانی و بهینه سازی ، شبکه های برق شهرستان اردل پایدار و تقویت شد.

وی برق رسانی به شهرک مازه گلی، بهینه سازی شبکه برق روستاهای شیخ محمودو سرخون و احداث شبکه در منطقه میانکوه و اردل را از جمله پروژه های اجرایی بیان کرد.

ریاحی احداث یک هزار و 400 متر شبکه فشار متوسط، نصب 700 تیر و جابجایی پست هوایی در روستای سرخون را از اقدامات صورت گرفته برای اصلاح و بهینه سازی شبکه های برق شهرستان اردل عنوان کرد.

شهرستان اردل با بیش از 53 هزارنفر جمعیت در 70 کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و امور برق این شهرستان به 13 هزار و 300مشترک برق در بخش های خانگی، کشاورزی ،تجاری و صنعتی خدمات رسانی می کند.

برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی در دانشگاه شهرکرد

مراسم های جشن و گرامیداشت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی با حضور پرشور دانشگاهیان در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.

مراسم های گرامیداشت دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ویژه برادران و خواهران در دانشگاه شهرکرد به همت معاونت فرهنگی این دانشگاه برگزار شد.

مسئول دفتر نمایندگی نهاد مقام معظم رهبری در دانشکده هنر دانشگاه شهرکردگفت: 16 بهمن امسال که با 23 ربیع الاول مصادف شده سالروز ورود حضرت معصومه به کشورمان است و هرکس ایشان را از روی اخلاص زیارت کند بهشت بر او واجب می شود.

وی در ادامه اخلاق حسنه پیامبر خاتم را از دلایل گسترش و پذیرش دین اسلام عنوان کرد و روایت هایی از ویژگی های اخلاقی پیامبر بیان کرد.

حجت الاسلام صیفی انقلاب اسلامی ایران را ادامه دهنده راه پیامبر عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تفکر سبز مهدوی و سرخ عاشورایی در این کشور وجود دارد دشمنان نمی توانند آسیبی به این کشور بزنند.

بهره برداری از خیابان روستای امیرآباد کیار



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از بهره برداری خیابان روستای امیرآباد خبرداد.

یزدان جلالی گفت: خیابان و آسفالت روستای امیرآباد از توابع شهرستان کیار بهره برداری شد.

وی تأکید کرد: برای اجرای این پروژه یک میلیارد و ۵۰ میلیون ریال هزینه شده است.

جلالی افزود: برای بهره برداری از پروژه یاد شده چهار هزار و ۴۰۰ متر مربع آسفالت ریزی شد.

وی تصریح کرد: برای بهره برداری از خیابان روستای امیرآباد هزار و ۴۰۰ متر مربع پیاده رو و هزار و ۱۰۰ متر مربع جوی و جدول اجرا شده است.

بهره برداری مدرسه ابتدایی روستای چم چنگ



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از بهره برداری مدرسه ابتدایی روستای چم چنگ خبرداد.

محمود عیدی گفت: مدرسه شش کلاسه ابتدایی روستای چم چنگ از توابع شهرستان سامان بهره برداری شد.

وی تأکید کرد: برای بهره برداری از این مدرسه پنج میلیارد ریال اعتبارهزینه شده است.

عیدی افزود: دولت عدالت محور نقش مهمی در توسعه فضاهای آموزشی به ویژه در چهارمحال و بختیاری داشته است.



گاز رسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردل



معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از گاز رسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردل خبرداد.



محمود عیدی گفت: گاز رسانی به روستاهای دره شور، حسین آباد، قلعه درویش، قلعه رشد و شکرآباد از توابع بخش مرکزی شهرستان اردل آغاز شد.

وی تأکید کرد: برای گاز رسانی به این روستاها چهار میلیارد ریال اعتبار ملی هزینه شده است.

عیدی افزود: با بهره برداری از این پروژه، زمینه بهره مندی روستاییان از نعمت گاز طبیعی فراهم شد.