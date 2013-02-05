اقدامات عمرانی و آبادانی ارومیه مورد حمایت قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر سه شنبه در آیین بهره برداری و کلنگ زنی تعدادی از طرح های عمران شهر ارومیه با اشاره به اینکه وضعیت زیرساخت های استان هر ساله بهبود و ارتقا می یابد افزود: باید با همدلی و همکاری مسئولان استانی در مسیر پیشرفت و توسعه برای استان گام برداریم و در این راه از اختلاف و افتراق اجتناب کنیم.

وی با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی ارومیه ادامه داد: ارومیه از دیرباز شهری زیبا بوده است، باید این شهر را به شهری زیباتر از گذشته تبدیل کنیم .

جلال زاده در ادامه به تحولات عمرانی و همه جانبه استان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی که با رهبری امام خمینی(ره) در سال 57 به پیروزی رسید انقلابی بی نظیر در طول تاریخ بود که نقشه سیاسی عالم را تغییر داد و منظومه فکری و فرهنگی جدیدی را در جهان پایه گذاری کرد.

استاندار آذربایجان غربی بعد اصلی و اساسی انقلاب اسلامی را بعد فکری و اندیشه ای آن دانست و عنوان کرد: تفکر و پیام انقلاب اسلامی فراتر از مرزهای جغرافیایی است و در یک جغرافیای خاص نمی توان آن را محصور کرد.

جلال زاده ادامه داد: اصلی ترین علت منازعه و دشمنی دشمنان با نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز مسائلی از قبیل انرژی هسته ای یا پیشرفت های علمی و فضایی نیست بلکه دشمن با اندیشه و تفکر جهانی این انقلاب مشکل دارد که می تواند بعنوان یک الگو در جهان مطرح شود.

شهردار ارومیه نیز در این مراسم با بیان اینکه تعداد قابل توجهی پروژه با اعتباری به میزان 22 میلیارد و 900 میلیون تومان امروز به بهره‌ برداری می‌رسد، افزود: احداث تقاطع غیرهمسطح ابوذر، توسعه بزرگراه شهید کلانتری، احداث ترمینال مرکزی، احداث تقاطع غیرهمسطح میدان مدرس و میدان مادر ارومیه و اجرای طرح تالار بزرگ ارومیه از جمله طرح های عمرانی فاخر در شهرستان ارومیه است.

محمد حضرت پور دعوت و حمایت از سرمایه‌‌ گذاران برای فعالیت در حوزه شهرسازی تاکید کرد و افزود: برای آغاز پروژه‌های مشارکتی قراردادهایی با سرمایه‌ گذاران منعقد شده و اقدامات لازم نیز آغاز شده در این راستا برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر بسترسازی صورت بگیرد .