اجرای 222 طرح آرامش بهاری در امامزادگان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده افزود: مازندران هزار و 322 امامزاده دارد که طرح آرامش بهاری در ایام نوروز در 222 امامزاده شاخص برگزار می‌ شود.

وی با بیان اینکه مسافران نوروزی می‌ توانند از امکانات این طرح در امامزاده‌ها و اماکن متبرکه استفاده کنند، ادامه داد: امامزاده ها از نظر فضای فرهنگی، بهداشتی و استفاده از زائرسراها در آمادگی کامل به سر می‌ برند.

علیزاده با اشاره به اینکه در کنار اجرای طرح آرامش بهاری کارهای فرهنگی انجام می‌شود، تصریح کرد: با تهیه بروشور امامزاده‌ها و دیگر اماکن مازندران را بیشتر به مسافران معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه طرح خیمه‌های معرفت در 27 امامزاده بزرگ و پرتردد برگزار می‌ شود، گفت: این طرح با حضور مبلغان مجرب از قم و مبلغان بومی برای اجرایی برنامه های مختلف فرهنگی وقرآنی اجرا می‌شود.

تقدیر حضوری از کمیته های 14 گانه مسابقات قرآن کشوری



مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از مسئولان کمیته های چهارده گانه مسابقات قرآن کشوری در مازندران تقدیر و تشکر حضوری کرد.

حجت الاسلام ستار علیزاده به همراه معاون فرهنگی اجتماعی این اداره کل، از مسئولان کمیته های 14 گانه سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مازندران تقدیر حضوری کردند.

مدیر کل اوقاف مازندران، در این دیدارها تلاش رسانه ها را بی نظیر خواند و گفت: رسانه های شنیداری دیداری در اطلاع رسانی به موقع مسابقات بسیار خوب عمل کرده و از آنان در مراسمی تقدیر می شود.