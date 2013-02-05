افتتاح کارگاه فنی تخصصی هنرستان فاطمه الزهراء ( س ) شهر جدید سهند

به گزارش خبرنگار مهر ، این کارگاه تخصصی در زمینی به مساحت 300 متر مربع و زیر بناء 250 متر مربع با امکانات کارگاه نقشه کشی ساختمان ، کارگاه کامپیوتر و کلاس های آموزشی مجهز به سیستم برد هوشمند می باشد که برای راه اندازی انها اعتباری بالغ بر 500 میلیون ریال هزینه شده است.

نشست مشترک فرماندار اسکو با مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی

در نشست مشترک فرماندار شهرستان اسکو با مشاور حقوقی وزیر راه و شهر سازی کشور که به منظور بررسی مشکلات مساکن مهر شهر جدید سهند و اسکو برگزار شد ، بر لزوم توسعه متوازن در تمامی بخش های زیر ساختی مسکن مهر تاکید شد .

فرماندار شهرستان اسکو نیز با اشاره به ساخت بیش از 40 هزار واحد مسکونی مهر در این شهرستان این میزان ساخت و ساز در استان را بی نظیر خواند و افزود : شهرستان اسکو بیشترین ساخت و ساز مسکن مهر استان را به خود اختصاص داده و در بحث اعطای سند مالکیت تا بحال سند بیش از پنج هزار واحد مسکن مهر به متقاضیان در شهر سهند واگذرا شده است .

آثری اقدامات دستگاه های اجرایی در شهر سهند را بسیار مطلوب ارزیابی نمود و ادامه داد : تمامی خدمات زیر ساختی به طور یکنواخت و همزمان در مساکن مهر سهند در حال انجام بوده و تابحال هیچ گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد .

دومین همایش تجلیل از نفرات برتر قرآنی اسکو

در دومین همایش تجلیل از نفرات برتر سی و پنجمین دوره مسابقات قرانی شهرستان اسکو بر لزوم توسعه و ترویج فرهنگ قرانی در جامعه تاکید شد .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در این مراسم مسجد را محل تعاملات اجتماعی مردم در طول تاریخ جامعه اسلامی عنوان کرد و گفت : مسجد به عنوان سنگر فرهنگی در عصر حاضر به شمار رفته و لازم است برای ترویج فرهنگ قرآن و عترت تلاش نموده و هر چه بیشتر خود را با قرآن مانوس نمائیم .

حسینی همچنین از افزایش رغبت مردم جهت شرکت در مسابقات قرانی خبر داد و گفت : سال گذشته حدود یک هزار و 400 نفر در سطح استان در مسابقات قرآنی شرکت کرده بودند که این رقم طی سال جاری به بیش از 24 هزار نفر رسیده است . وی این میزان افزایش رغبت مردم به علوم قرآنی را نشان از عمق اعتقادات و تدین مردم به ارزش های اسلامی عنوان کرد .