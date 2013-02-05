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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

طی روز چهارشنبه/

افتتاح پروژه های عمرانی نظرآباد و اشتهارد با حضور استاندار البرز

افتتاح پروژه های عمرانی نظرآباد و اشتهارد با حضور استاندار البرز

کرج - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار البرز از افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان اشتهارد و نظرآباد با حضور استاندار البرز خبر داد.

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت دهه فجر پروژه عمرانی مجتمع مرکز انتقال نفت در اشتهارد و پروژه های عمرانی نظرآباد با حضور اصغر عربیان افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: افتتاح پروژه ها عمرانی شهرستان نظرآباد ساعت 8:30 دقیقه صبح چهارشنبه و پروژه عمرانی اشتهارد نیز ساعت 13 افتتاح خواهد شد.

معاون امور عمرانی استانداری البرز تصریح کرد: ساعت 13 نیز جلسه کمیسیون صنعت، معدن و تجارت در اتاق بازرگانی استان البرز با حضور صنعتگران استان برگزار خواهد شد.

حدادپور گفت: در ایام دهه فجر پروژه های مختلف عمرانی با حضور مقامات استانی و کشوری افتتاح خواهد شد.

وی افزود: بیش از 150 پروژه و طرح عمرانی در ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد که تعدادی از آن در روز چهارشنبه در شهرستان نظرآباد و اشتهارد افتتاح خواهد شد.
 

کد مطلب 1809707

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