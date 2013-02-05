ایران و ترکیه باید به تمام موافقت نامه ها و تفاهم نامه های امضا ‌شده پایبند باشند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر سه شنبه در دیدار با معاون وزیر توسعه ترکیه افزود: اگر در روابط میان دو کشور تنها به مذاکرات بسنده شود و اراده اجرایی و عملی در کار نباشد علاوه بر اینکه در حوزه گسترش روابط هیچ پیشرفتی حاصل نخواهد شد بلکه معاهدات بعدی نیز دچار مشکل می شود.

وی با تاکید بر اینکه سطح روابط میان ایران و ترکیه الگویی از روابط خارجی مناسب در جهان است اظهارداشت: دو کشور ایران و ترکیه دو کشور قدرتمند و دارای اقتصادی قوی در منطقه و جهان هستند که می توانند با سرمایه گذاری های مشترک، به رشد و توسعه یکدیگر کمک کنند.

جلال زاده در ادامه به موانع موجود در راستای گسترش همکاری های میان ایران و ترکیه اشاره کرد و گفت: اصلاح وضعیت گمرکات دو کشور و ارتقای سطح کیفی و تجهیزاتی این گمرکات، به کارگیری نیروی انسانی کافی و متخصص در گمرکات و ‌فعال نمودن بازارچه های مرزی مثل رازی، ‌کوزه رش و سرو توسط طرفین می تواند در توسعه روابط میان دو کشور موثر واقع شود.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: یکی از اصول و راهکارهای افزایش سطح تجارت خارجی، گسترش مناسبات و مبادلات تجاری و اقتصادی هر کشور با کشورهای همجوار است و ترکیه بعنوان یک کشور دوست و همسایه برای ایران دارای ظرفیت های خوب و مطلوبی برای گسترش مناسبات است.

جلال زاده اعلام کرد: از سیاست های اصلی دولتمردان هر دو کشور ایران و ترکیه فراهم کردن زمینه های گسترش روابط در سطوح مختلف اقتصادی،‌ فرهنگی،‌علمی و اقتصادی است که ضروری است مدیران میانی و ارشد طرفین برای تحقق این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: مسئولان و مدیران دستگاه های اجرایی در استان آذربایجان غربی تمام تلاش خود را برای فراهم شدن زمینه همکاری های گسترده با کشور ترکیه می نمایند و در جهت کاهش موانع ارتباطی میان استان های دو کشور نیز تصمیم گیری های لازم اتخاذ می شود.