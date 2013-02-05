کارگاه آموزشی تعمیر تراکتور و تیلر در مرکز نقده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی با ظرفیت آموزشی سالانه 48 نفر در فضایی به مساحت بالغ بر 110 مترمربع با یک میلیاردریال صرفه جویی بدون هزینه کرد، تجهیز ، راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان در آیین افتتاح این کارگاه آموزشیاظهار داشت: آموزشهای فنی و حرفه ای را فرصتی برای افزایش مهارت شغلی در جامعه بوده و پرداختن به مهارت های کسب شده برای افزایش تولید، موجب افزایش ارزش افزوده در استان می شود.
جمشید اسعدی با بیان اینکه آموزشهای مهارتی نقش مهمی در توسعه زیرساختهای اقتصادی جامعه دارند افزود: ایجاد زمینه های مهارت آموزی، خودآگاهی، هدایت و توانمند ساختن اقشار مختلف جامعه از جمله قشر جوان تحصیلکرده فاقد مهارت نقش بسزایی در فرایند توسعه استان و خود اشتغالی آنان خواهد گذاشت.
وی فراگیری مهارت و توانمند ساختن نیروی انسانی شهرستان به منظور ایجاد زمینه های اشتغال مولد و پایدار درتوسعه این منطقه را هدف از ایجاد و راه اندازی این کارگاه آموزشی عنوان کرد.
فرماندار نقده نیز در این آیین با اشاره به ویژگیهای آموزشهای مهارتی در ایجاد زمینه های اشتغال و توسعه جامعه شهری گفت: توسعه اقتصادی جوامع مرهون فکر و اندیشه نیروی کار توانمند و خلاق است و آموزشهای مهارتی باید در زمینههای مختلف با بخشهای تولیدی و صنعتی همگام باشد.
مجید هاشمی با بیان اینکه اشتغالزایی اهمیت بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه دارد گفت: اشتغالزایی در افزایش رفاه اجتماعی بسیاز تاثیرگذار بوده و باید برای افزایش اشتغال در استان آموزش های فنی و حرفه ای در اولویت قرار گیرد.
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