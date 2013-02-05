۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

نخستین کتابخانه عمومی چالشتر به بهره برداری رسید

شهرکرد - خبرگزاری مهر: همزمان با ششمین روز از دهه فجر نخستین کتابخانه عمومی شهر چالشتر از توابع شهرستان شهرکرد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ششمین روز از دهه فجر نخستین کتابخانه عمومی شهر چالشتر ظهرسه شنبه با حضور فرماندار شهرکرد، مدیر کل کتابخانه های چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

مدیر کل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری در مراسم افتتاحیه گفت: ساختمان کتابخانه عمومی چالشتر توسط خود اهالی چالشتر تامین شده است.

بهروز صادقی بیان داشت: فضای کتابخانه 450 متر مربع است.

وی ادامه داد: یک طبقه کتابخانه به سالن مطالعه اختصاص یافته و طبقه دیگر به قفسها و نگهداری کتابها اختصاص یافته است.

صادقی اذعان داشت: کتابها، قفس نگهداری کتابها، نیروی انسانی و ... توسط اداره کتابخانه چهارمحال و بختیاری تامین شده است.

