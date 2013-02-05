رشد 17درصدی صادرات کهگیلویه و بویراحمد/عقب ماندگی از برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری ظهر سه شنبه در نشست توسعه صادرات استان افزود: با این حال میزان صادرات این استان در سالجاری نسبت به میزان پیش بینی شده در برنامه عقب است.

وی بیان کرد: هم اکنون 62 درصد صادرات پیش بینی شده استان در 10 ماهه اول سال محقق شده است.

صابری تاکید کرد: لازم است متولیان امر صادرات نسبت به ریشه یابی علل عدم تحقق کامل برنامه صادرات و انجام اقدامات لازم برای رفع موانع تلاش کنند.

وی عنوان کرد: همچنین تلاش در جهت ارتقاء کمی و کیفی صادرات استان از سوی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است.

مصرف گرایی جدی ترین مشکل استان

استاندار مصرف گرایی را یکی از مشکلات جدی استان عنوان کرد و اظهار داشت: باید فرهنگ کار به ویژه در جمعیت روستایی که بخش عمده ای از جمعیت را تشکیل می دهد، ‌تقویت شود.

وی توسعه صنایع دستی این استان را در این راستا ضروری دانست و گفت: فرش و سایر محصولات صنایع دستی استان با توجه به فرهنگ عشایری و روستایی و همچنین عدم نیاز به ایجادزیرساخت و صرف سرمایه کلان، ‌قابلیت تبدیل به کالاهای عمده صادراتی رادارند.

صابری افزود: توسعه قالی بافی و سایر دست بافته ها با ایجاد مجتمع ها و تجهیز تولیدکنندگان به‌ همراه آموزش، ‌علاوه بر اشتغال زایی و تأمین درآمد برای مردم، موجب تقویت صادرات استان نیز می شود.

استاندار یادآور شد: فرش و سایر محصولات صنایع دستی در عین اهمیت، ‌کالای استراتژیک نیستند و مانعی برای صادرات آن ها وجود ندارد.

وی بیان کرد: ایجاد بازارهای خرید محصولات صنایع دستی و بازاریابی برای آنان موجب رونق هرچه بیشتر تولید صنایع دستی در استان می شود.

صابری در ادامه ایجاد تعاونی های روستایی را ضروری دانست و گفت: در بسیاری از استان ها تعاون روستایی و شرکت فرش در عرصه آموزش و تولید خانگی فرش و سایر محصولات خانگی تلاش می کنند.