لزوم توسعه طب سنتی در نظام سلامت/استانداردهای تولید گیاهان دارویی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمان فر رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در نشستی که ظهر سه شنبه با حضور نوید کمالی قائم مقام ستاد برگزاری پنجمین همایش ملی طب کل نگر برگزارشد اظهارکرد: امروزه با توجه به تحریم های بین المللی نظام جهانی استکبار که حوزه بهداشت و درمان کشور ما را هدف قرار داده است فعالین این حوزه باید راهبردهای نوینی مبنی بر ارتقاء سطح بکارگیری طب سنتی و اسلامی در نظام سلامت کشور را مورد بهره گیری قرار دهند.

وی بیان کرد: در حوزه اقتصادی نیز باید به این نکته توجه داشت که دانش و فناوری بهداشت و درمان از حوزه های مهم اقتصادی جهان است و اگر امروز ما بتوانیم با حمایت مناسب از فعالان حوزه طب بومی کشور موجبات ترقی این علم را در کشور فراهم سازیم می توانیم موجبات ارز آوری و صادرات فراورده های این دانش را در سطح بین المللی مد نظر داشته باشیم.

آغاز پژوهشهای توسعه کشت و صادرات گیاهان دارویی

وی افزود: البته توجه به طب سنتی و اسلامی نباید دلیلی برای کنار گذاشتن دانش نوین پزشکی باشد زیرا این دو در کنار یکدیگر عامل تعالی بهداشت جامعه اسلامی ایران می شوند.

قائم مقام ستاد برگزاری پنجمین همایش ملی طب کل نگر در این نشست افزود:با توجه به سیاستگذاری های حوزه ارتقاء سطح سلامت جامعه مبتنی بر طب بومی کشور و تاکیدات مقام معظم رهبری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای اولین بار در سطح خاورمیانه پژوهشهای مبتنی بر توسعه کشت و صادرات گیاهان دارویی با محوریت خراسان رضوی آغاز شده است.

نوید کمالی افزود: نتایج حاصل از این پژوهشها در قالب نخستین راهبردهای حوزه اقتصاد طب سنتی به جامعه علمی کشور ارائه خواهد شد.

تدوین استانداردهای تولید و پرورش گیاهان دارویی

کمالی عنوان کرد: خراسان رضوی بدلیل تنوع اقلیمهای آب و هوایی پتانسیل و توانایی تبدیل شدن به قطب پرورش و تولید گیاهان دارویی را دارد از این رو تدوین استانداردهای تولید و پرورش گیاهان دارویی در استان آغاز شده است .

قائم مقام ستاد برگزاری پنجمین همایش ملی طب کل نگر اظهارکرد: در حوزه توریسم درمانی با تلاشهای بی وقفه تلاشگران حوزه طب اسلامی و سنتی گام به گام به سوی تبدیل شدن به قطب توریسم درمانی خاورمیانه نزدیک می شویم و به یاری خداوند در افق 1404 مشهد و ایران اسلامی مهد گردشگر درمانی خاورمیانه خواهد بود.

وی از برگزاری پنجمین همایش ملی طب کلنگر 27 بهمن سال جاری خبر داد و افزود: این همایش ساعت 8 صبح در مجتمع بزرگ فرهنگی غدیر شهرداری مشهد برگزار می شود.