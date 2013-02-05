هفت پروژه عمرانی در بخش مرکزی بستک به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان بستک در حاشیه مراسم بهره برداری از آبرسانی دشت براشت به روستای بیسه، ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: این پروژه با اعتبار 2500 میلیون ریال، اجرای خط انتقال و توزیع به طول 12 کیلومتر و احداث یک مخزن 100 مترمکعبی مورد بهره برداری قرار گرفت.

محمد مشتاق زاده افزود: با افتتاح این پروژه 60 خانوار از نعمت آب بهره مند شدند.

وی ادامه داد: در این روز پروژه طرح کشت داربستی گوجه فرنگی روستای گودگز با اعتبار 700 میلیون ریال افتتاح شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک مزایای اجرای این پروژه را عملکرد هفت تا هشت برابری نسبت به کشت آزاد، صرفه جویی در مصرف آب، کود و سم، کیفیت و بازار پسندی محصول تولیدی و ایجاد اشتغال عنوان کرد.

مشتاق زاده بیان داشت: پروژه آبیاری تحت فشار روستای انوه از دیگر پروژه های افتتاحی بوده که با مساحت 30 هکتار و اعتبار 900 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

فرماندار شهرستان بستک هدف از اجرای این پروژه را افزایش راندمان آبیاری از 40 درصد در روش غرقابی به 85 تا 90 درصد و صرفه جویی در مصرف کود، هزینه ها و نیروی کارگر عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: افتتاح بهسازی معابر روستای ایلود با اعتبار 400 میلیون ریال به طول 250 مترمربع و عرض هشت متر یکی از دیگر از پروژه های افتتاح شده در سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شهرستان بستک بود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بستک همچنین از افتتاح ساختمان دهیاری، بهسازی معابر و پایگاه مقاومت بسیج در روستای رودبار بخش مرکزی خبر داد.

مشتاق زاده افزود: ساختمان دهیاری با زیربنای 72 مترمربع، مساحت 400 مترمربع و با اعتبار 165 میلیون ریال و بهسازی معابر با مساحت سه هزار مترمربع و اعتبار 550 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی در پایان سخنان خود افزود: پایگاه مقاومت بسیج در روستای رودبار نیز 70 مترمربع زیربنا و 160 میلیون ریال اعتبار دارد.

در این روز فرماندار شهرستان به همراه مسئولان دستگاههای اجرایی با خانواده شهید در روستای برکه لاری دیدن کردند.

