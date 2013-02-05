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۱۷ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

قطعه اول چهار خطه بروجن -لردگان به بهره برداری رسید

قطعه اول چهار خطه بروجن -لردگان به بهره برداری رسید

بروجن - خبرگزاری مهر: قطعه اول چهار خطه بروجن -لردگان در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، قطعه اول چهار خطه بروجن - لردگان ظهرسه شنبه با حضور نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی و مسئولین فرمانداری بروجن و ... به بهره برداری رسید.

قطعه اول چهار خطه بروجن - لردگان ازشهر بروجن آغاز می شود و حدود 11 کیلومتر است.

نماینده مردم شهرستان بروجن در مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیه گفت: پروژه  چهار خطه بروجن - لردگان از مصوبات سفر اول رئیس جمهور در سال 1385 است.

سلطانی ادامه داد: این پروزه به طور متوسط 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 

وی با اشاره به تردد خودروهای بسیار و پر ترافیک بودن جاده، عنوان کرد: ضرورت دارد هر چه سریعتر این پروژه به پایان برسد.

کد مطلب 1809724

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